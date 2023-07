Via Lattea al neutrino

Erano noti per essere invisibili e inafferrabili, e adesso sappiamo che le più sfuggenti delle particelle, i neutrini cosmici ad alta energia, sono anche onnipresenti nella. Vedere il loro bagliore attraverso la galassia è stato possibile grazie alla grandissima quantità di dati raccolti in dieci anni da IceCube , il più grande telescopio di neutrini del mondo ...Quando Edwin Hubble scoprì che laera solamente una delle miliardi di galassie, gli scienziati capirono che non è un buon approccio far prevalere il sentimento antropocentrico nello studio ...Si trattava dell'audio a tutto volume del suono catturato dagli scienziati della Nasa del più grande Buco Nero della(di nome Perseus) , distante 250milioni di anni luce dalla Terra. ...

L’ultima Venere e l’arco della Via Lattea Media Inaf

Conoscete tutte le curiosità di Luglio È considerato il mese culmine dell'estate, un momento di massima fioritura ...Roma, 1 lug. (askanews) - Il satellite Euclid è partito come da programma alle 17:11 ora italiana da Cape Canaveral in Florida, sul razzo Falcon9 ...