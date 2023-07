Via dalla Rai anche Bianca Berlinguer | una vera e propria ‘sostituzione etica ed editoriale’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Via Fabio Fazio, via, via Annunziata, via la trasmissione Forrestradio, via Marianna Aprile, via Luca Bottura, spostare Insinna per far posto a Pino Insegno, via Gramellini, via Andrea Vianello, ma l’elenco è in via di aggiornamento. Non manca chi dice: “Finalmente, quello non mi è mai piaciuto…”. Premesso che ciascuno è libero di pensarla come vuole su ciascuno dei citati, sarà – tuttavia – il caso di rendersi conto che nessuno di costoro è stato indotto ad andarsene per le nostre eventuali critiche, ma più semplicemente perché alla destra servono tutti i posti e tutti gli spazi di palinsesto. Questi vogliono tutto e subito e per farlo usano tutte le armi, compreso il mancato rinnovo, il suggerimento, l’avvertimento. Hanno bisogno di riscrivere la Costituzione e di omologare nella memoria fascisti e ...