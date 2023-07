Vezzano Ligure | Nuova organizzazione del mercato in piazza del Popolo

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il Comune diha aperto una procedura concorsuale per le nuove assegnazioni nell'area mercatale indel. Verranno introdotte due aree: una per le concessioni temporanee e l'...

Il Comune diha aperto una procedura concorsuale per le nuove assegnazioni nell'area mercatale in piazza del Popolo. Verranno introdotte due aree: una per le concessioni temporanee e l'altra per gli ...Per il prossimo appuntamento Liguria delle Arti si sposta nel Levante: venerdì 7 luglio (ore 21) saremo a(SP) per scoprire la romanica Chiesa di Santa Maria (Basso) in ...... che conta al proprio interno oltre trenta ettari di oliveti e vigneti su terreni collinari terrazzati, suddivisi in più lotti nei Comuni di Santo Stefano di Magra,e Riomaggiore. ...

Vezzano Ligure, Nuova organizzazione del mercato in piazza del ... LA NAZIONE

Il Comune di Vezzano Ligure ha aperto una procedura concorsuale per le nuove assegnazioni nell'area mercatale in piazza del Popolo. Verranno introdotte due aree: una per le concessioni temporanee e l' ...Ore di intervento per i vigili del fuoco per l’incendio al tetto di una capannone della Jobson, alle Pianazze. I vigili del fuoco sono intervenuti con più squadre, sul posto anche l’ambulanza della Pu ...