Poi c'è lui, Max che con la Red Bull RB19 ci "gioca". Domina i 71 giri di gara e lo fa lasciare nulla agli avversari. Nemmeno il giro più veloce. Un Merckx delle quattro ruote. Max 10 e noia Pole al venerdì, pole al sabato, domina su asfalto umido la Sprint Race. George Russell 6 Limita i danni con un settimo posto. Vedremo presto Leclerc tornare a lottare con Max non soltanto per poche curve per poi arrendersi, ma per un'intera gara.

Verstappen senza rivali in Austria "risponde" ai distacchi corti del Canada Autosprint.it

Max ha approfondito come le prestazioni di Red Bull in gara nel GP del Canada non siano state le migliori e questo ha portato ad avere gli avversari meno lontani del solito ...Max Verstappen 10 e noia Pole al venerdì, pole al sabato, domina su asfalto umido la Sprint Race, si diverte ad umiliare tutti - soprattutto il povero Perez - di domenica. Hat trick, quinto successo d ...