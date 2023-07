(Di lunedì 3 luglio 2023) È successo in via Livenzuola, a Eraclea. I feriti, una decina, non sono gravi Poco prima delle 22, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Livenzuola ad Eraclea,, per ilmento di undi un: diverse persone leggermente ferite e contuse. I pompieri arrivati da San Donà hanno collaborato con il personale del Suem intervenuti con più ambulanze per assistere una decina di persone rimaste coinvolte nell’incidente per il ribaltamento di uno dei vagoni del. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Venezia, si rovescia vagone di un trenino stradale turistico Adnkronos

(Adnkronos) - Poco prima delle 22, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Livenzuola ad Eraclea, Venezia, per il rovesciamento di un vagone di un trenino stradale turistico: diverse persone ...Diverse persone sono rimaste ferite ad Eraclea (Venezia) nel rovesciamento di un vagone di un trenino stradale turistico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Suem, con num ...