Vasco Rossi | a Salerno due ragazzi fanno sesso durante il suo concerto VIDEO

... sui gradoni della Curva Sud dello stadio Arechi di Salerno, durante il concerto del rocker modenese. 'Atti osceni in Curva Sud' e 'Quando le canzoni ti prendono alla lettera' la grafica ...Marghera Estate chiuderà in bellezza il 21 luglio con l'immancabile omaggio al rocker italiano per eccellenza,: i torinesi BlascoAnthology ne ripercorrono con grinta e bravura il ...Cassa a spingere in quattro, tutti a saltare e a cantare in coro. Questa scena punteggia l'intero concerto die i suoi pezzi più "tirati" sono quelli che trascinano maggiormente. Fra quelli irriverenti e monelli del Komandante c'è Rewind , in cui si parla di passione, si sensazioni forti che ...

Vasco Rossi, sesso durante il suo concerto a Salerno: video diventa virale TGCOM

Vasco Rossi sesso durante il live e il video è già virale partendo da Tik Tok e arrivando nella bacheche di tutti.Per capire fino in fondo il potere selvaggio e salvifico della musica di Vasco bisogna almeno una volta buttarsi nelle braccia sudate del suo pubblico, anzi del suo “popolo”, perdersi tra le urla e le ...