Vandalizzato campetto a Monteforte | Giordano | “Una vergogna!”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa notte il campo di calcetto di via Nazionale, a, è stato barbaramenteda ignoti, come potete vedere dalle foto al termine dell’articolo. Nel condannare in maniera decisa questi atteggiamenti, comunichiamo che il campo resterà chiuso nei prossimi giorni. Pur non facendoci scoraggiare mai da nulla, riteniamo che atti vandalici come questi rappresentino un freno e un ostacolo alla crescita di un territorio e della sua comunità” – queste le parole del sindaco, Costantino-. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Intanto, già dallo scorso dicembre è stato appaltato il lavoro per l'installazione del tapis roulant, un tappetino di risalita di 45 metri utilizzabile per un piccoloscuola per lo sci, ma ...Intanto, già dallo scorso dicembre è stato appaltato il lavoro per l'installazione del tapis roulant, un tappetino di risalita di 45 metri utilizzabile per un piccoloscuola per lo sci, ma ...