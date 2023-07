(Di lunedì 3 luglio 2023), in questi giorni, si trova adove sta assitendo a variedi alta moda che stanno presentando le collezioni per il prossimo autunno e inverno. L' influencer sta ...

... 'La nuvola di Fantozzi non ci abbandona mai', incidente doloroso alla sfilata: 'Mi fa un male cane, non lo sapevo' Le storie Instagram di, ...Inoltre, c'è anche chi se la prende con: 'La sorella sempre in mezzo, anche se, non si capisce il suo ruolo'. Chiarae i social Negli ultimi post che Chiaraha ...E ancora, Milena Miconi, Tania Cagnotto, Guendalina Tavassi, Ilary Blasi, Barbara D'Urso, Elisa Isoardi e Elisabetta Gregoraci e chi più ne ha più ne metta. Chi vincerà questo ...

Valentina Ferragni, a Parigi per le sfilate: «Con me c'è anche lui», ma non è un uomo leggo.it

Valentina Ferragni, in questi giorni, si trova a Parigi dove sta assitendo a varie sfilate di alta moda che stanno presentando le collezioni per il prossimo autunno e inverno. L'influencer ...Chiara Ferragni e la sorella Valentina hanno partecipato alla sfilata di moda di Schiaparelli che si è tenuta questa mattina, lunedì 3 luglio, a Parigi.