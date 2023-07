Valcareggi | “Osimhen? Non lo venderei mai! Confermerei tutti | ad eccezione di…”

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’agente Furio, intervenuto a 1 Station Radio, si è soffermato sulle possibili cessioni del Napoli con particolare riferimento al futuro di. Durante un’intervista rilasciata a 1 Station Radio, l’agente Furiosi è soffermato sulle possibili cessioni in casa Napoli. “Io. Tuttavia, se dovessi,Kim, così come Lozano. Terrei Politano, Kvaratskhelia ed. Zielinski? Lo terrei sicuramente, ha una qualità incredibile. Lobotka è insostituibile, eAnguissa. Mario Rui? Un giocatore enorme, ci penserei bene prima di cederlo. Il Napoli ha due esterni bassi, come il capitano… Questi terzini che fanno tutto, attaccare, difendere e fare i centrocampisti. Un, Di Lorenzo, giocatore di livello ...

