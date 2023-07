Usa2024 Obama torna in campo per sostenere la rielezione di Biden

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’ex presidente Barackriscende inperladi Joe. L’obiettivo diè intercettare il voto dei giovani elettori che non vedono bene la ricandidatura al 2024 di. Per i giovani americani, infatti,è “vecchio”. In lui non vedono qualcuno in grado di rappresentarli e farsi carico delle loro battaglie per il futuro. Nel presidente vedono una vecchia generazione al potere che riesce a interpretare il mondo solo sotto la lente del passato, soffocando i nuovi leader. L’ultimo sondaggio di Nbc indica che il 68% degli elettori è preoccupato per il suo stato di salute, con una quota del 55% che si dichiara molto preoccupata. Timori che si riflettono anche sulla raccolta fondi, con i finanziatori democratici ...