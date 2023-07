Università | usa solo una penna e tre colori per prendere voti alti | Vi spiego il potentissimo metodo delle mappe mentali

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 3 luglio 2023), utilizzandouna, un foglio e treriesce a: ilusato è quello. Ma di cosa si tratta? Ormai manca davvero poco tempo alla fine della sessione. Luglio è - all'incirca, l'ultimo mese disponibile per dare gli esami e godersi poi un po' di meritato riposo. Se c'è chi segue la regola 'tanto lo dò a settembre', c'è chi vuole davvero terminare il tutto il prima possibile per riuscire ad essere spensierato almeno un mese all'anno. Senza contare, poi, che esistono anche coloro i quali devono necessariamente passare un esame per laurearsi entro un certo periodo di tempo. Così, esistono vari metodi per riuscire a studiare più o meno ...