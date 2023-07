Ungheria e Visegrad? Tutto traballa | cosa accadrà | la profezia-choc

(Di lunedì 3 luglio 2023) Con l'Ucraina e contro la Russia, fermamente ancorata alla Nato e all'Unione europea. E però anche contro i tentativi della stessa Ue di ridimensionare la spinta sovranista, per esempio attraverso un patto comunitario sul diritto d'asilo e le migrazioni. In queste ore la Polonia trasmette l'immagine di una nazione preoccupata e contrariata. Preoccupata per l'arrivo nella confinante Bielorussia di migliaia di mercenari della milizia russa Wagner al comando di un Evgenij Prigozhin caduto in disgrazia agli occhi del Cremlino; e contrariata con Bruxelles su profughi e migranti. La Wagner al confine con la Russia Bianca fa sentire Varsavia sempre più avamposto occidentale del Patto atlantico. Delle ansie polacche e delle prospettive politiche e di sicurezza diil fianco orientale di Nato e Ue nei mesi del conflitto russo-ucraino, Libero ha parlato con Michal ...

Visegrad, l'esperto: "Il patto con l'Ungheria traballa", scenario-choc Liberoquotidiano.it

Il ritorno dell'asse di Visegrad tra Polonia e Ungheria dopo la battuta d'arresto negli ultimi mesi a causa delle diverse posizioni sulla guerra in Ucraina, segna un punto di svolta anche in vista del ...Da Fratelli d’Italia si cerca di disinnescare la miccia rimandando alle prossime elezioni europee, quando, è il ragionamento, l’alleanza con i popolari permetterà ai conservatori anche di emanciparsi ...