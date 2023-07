Una Repubblica fondata sulle “strette” | un bondage collettivo di regole

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’Italia è una”., sui divieti, sugli obblighi esanzioni. Non passa giorno senza che governi, giornali, televisioni non ci avvertano che sono in arrivo nuove “”. L’altro giorno è stato il turno di quelle riguardanti il codice della strada: monopattini, alcoltest, caschi, assicurazioni. La “stretta” sugli affitti brevi Per non parlare, poi, della fantastica bozza del decreto del ministro Daniela Santanchè sugli affitti brevi: i turisti potranno prenotare il soggiorno in appartamenti privati ma solo se dormiranno lì almeno due notti. Sono escluse da questo obbligo le famiglie numerose. Non sto scherzando, il decreto dice proprio così. Aggiungerei anche l’obbligo di farci il pisolino ...