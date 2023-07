Una Nessuna Centomila – In Arena con Emma | Annalisa | Elodie | Tananai

(Di lunedì 3 luglio 2023) Annunciato il cast di Una– InconMarrone,e molti altri, i biglietti È passato un anno da quell’11 giugno 2022 quando, alla RCFdi Reggio Emilia (Campovolo), si teneva Una– Il concerto il più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne. E ora, come promesso, l’impegno e la forza della musica a sostegno di questa causa continuano a gran voce… sulla scia di quel live, arriva Una– In, per continuare a dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che supportano le vittime di violenza. L’appuntamento è fissato per martedì 26 settembre ...

- - > Anna Foglietta, Celeste Costantino, Fiorella Mannoia, Lella Palladino, Giulia Minoli alla presentazione della Fondazionecentomila - FOTOGRAMMA . Un anno dopo il grande concerto ". Centomila" all'Arena di Campovolo - 100mila spettatori per dire no alla violenza di genere - , il progetto raddoppia ...I proventi del concerto verranno erogati a strutture individuate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, grazie al lavoro di selezione effettuato dalla Fondazione...barriera architettonica e accesso ai disabili garantito In seguito agli ultimi lavori svolti, è possibile percorrerepasserella per ammirare da vicino i reperti. Nuova l'illuminazione ...

Violenza contro le donne, nasce la Fondazione "Una Nessuna Centomila" Avvenire

Sorpresa, non è vero che a Milano mancano i taxi, se i clienti restano a piedi la colpa è dell'Azienda Trasporti Milanesi (Atm) che, non facendo girare abbastanza mezzi pubblici, gonfia la richiesta ...Nasce la prima Fondazione per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne, si chiama “Una Nessuna Centomila”. Ad annunciare l’evento Fiorella Mannoia che sarà pure presidente ono ...