‘Una Nessuna Centomila’ fa il bis e rilancia | nasce la Fondazione Le parole di Fiorella Mannoia

Leggi su funweek

(Di lunedì 3 luglio 2023) “Ogni tre giorni in Italia una donna viene uccisa. Secondo il Global Gender Gap 2023, il tasso di occupazione femminile è pari al 48,9% ovvero una donna su tre non ha lavoro. E il 37% delle donne in Italia non ha un conto corrente intestato. Inoltre, ben il 60% delle donne vittime di violenza inserite in un percorso di fuoriuscita presso i centri antiviolenza risulta non autonoma economicamente. E lo 0,56% è la quota di bilancio che lo Stato italiano nel 2002 ha destinato alle azioni finalizzate alla riduzione delle disuguaglianze di genere. I dati mi sembra che parlino da soli”. Sono questi i dati spaventosi checomunica a chiare lettere annunciando la nascita dellaUnaCentomila. “Non dobbiamo abituarci a questa tragedia, è una guerra che ha sempre lo stesso movente: un NO che ...