Un tranquillo week end di paura e non è il titolo di un film

(Di lunedì 3 luglio 2023) Parigi brucia e non è la sola città a farlo, ce ne sono anche in Svizzera e Belgio. La sommossa popolare, partita dalla Ville Lumière, si è estesa al resto della nazione, quella definita da J.P. Sartre la Grande Nutrice della Capitale. In effetti il malcontento generale e diffuso è arrivato a tal punto che basta un episodio, seppur molto grave come quello del ragazzo ucciso da un poliziotto, per innescare la rivolta. È noto che oltre le Alpi, con quel termine vengono identificati fatti violenti che finiscono, con diversa gravità, quasi sempre in un bagno di sangue. Del resto è noto che, intorno alla metà di questo mese di circa due secoli e mezzo orsono, in piena Rivoluzione, proprio a Parigi la popolazione espugnò la Bastiglia. Con tale episodio si materializzò la fine dell’Ancièn Regime e il resto è storia. Per completare il quadro, nel mese di maggio del 1968, quindi corrispondente ...