Il mese scorso un tribunale militare dell'Estremo Orienteha condannato un altro soldato a nove anni per aver disertato tre volte. L'uomo si è dichiarato colpevole, dicendo che doveva prendersi ...... 'Una morte da cane per un cane', commentò dopo la diffusione del video - choc di un... Il presidentedenuncia 'gli interessi personali' che hanno portato al colpo di mano e si dice '...Nel suo passato e nella vertiginosa scalata del potereci sono molte zone d'ombra. Si sa che ... "Una morte da cane per un cane", commentò dopo la diffusione del video - choc di un...

Un disertore russo condannato a 7 anni da un tribunale militare in Siberia Globalist.it

Governi, istituzioni europee e grandi media ascoltano e alimentano ogni giorno il linguaggio delle armi. In Russia come in Ucraina restano soltanto gli obiettori di coscienza e i disertori a rifiutare ...Il presidente della Russia, Valdimir Putin, è al lavoro per assumere il pieno controllo delle attività globali del Gruppo ...