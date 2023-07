Un Altro Domani Anticipazioni 4 luglio 2023 | Julia soffre per Leo

(Di lunedì 3 luglio 2023) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unin onda il 4su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano chesi rifiuta di ammettere che stando per la rottura con Leo ma si vede che è molto tesa!

... dall'lato ci sono i datori di lavoro che fanno il minimo indispensabile per i propri ...verrà reso noto il rapporto deficit/Pil del primo trimestre 2023. EPPUR SI MUOVE Questa settimana le ...... "le forze di occupazione russe hanno sferrato unattacco da sudest con droni iraniani '... I tre leader si riuniranno virtualmenteper un vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di ...E' previstoun colloquio fra l'Anp e la Russia sull'operazione israeliana a Jenin, ha reso noto l'ambasciatore palestinese a Mosca, Abdel Hafiz Nofal, senza precisare. L'inviato non ha ...

Un Altro Domani Anticipazioni 3 luglio 2023: Kiros non vuole ammettere la verità! ComingSoon.it

Forum all'ANSA con il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, domani martedì 4 luglio dalle 17:30. (ANSA) ...Mancano sette giorni all'inizio della nuova stagione rossonera. Il 10 luglio, infatti, i rossoneri si ritroveranno a Milanello per il solito raduno pre-stagione. Al centro sportivo di Carnago ...