Ultimo non dimentica | il dito medio per la stampa

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’episodio durante uno dei concerti a Lignano Sabbiadoro Nella prima tappa del suo tour estivo,, non le ha mandate a dire. L’uno luglio allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro si è preso la sua “rivincita”. Il cantante, infatti, durante “Canzone Stupida” ha fatto vedere, sui maxi schermi, le immagini di tutte le critiche dellae ha esordicendo: “chi vuole capire capisca…”.e il rapporto complesso con laNon è però finita qui: l’artista ha poi risposto in maniera definitiva facendo unme. Una risposta, a distanza dei mesi, dall’Sanremo e non solo. Già nel 2019, con la vittoria dei Mahmood e srl suo secondo posto ci fu una vera e propria discussione trae ...

"Sono stati distrutti 13 droni Shahed, gli altrihanno raggiunto gli obiettivi,ci sono ... E' quanto emerge dall'bollettino militare diffuso su Facebook dallo Stato Maggiore delle Forze ...Alcune analisi, prosegue la Banca d'Italia, suggeriscono tuttavia che una componente...per motivi di salute delle famiglie italiane sul reddito si riduce stabilmente al crescere di quest': ...... che hanno infiammato Crypto Twitter, sono l'esempio della disinformazione prodotta dall'AI ... Correlato: Hester Peirce: Le leggi statunitensi sulle criptovalutepossono partire dal ...

Il vittimismo incomprensibile di Ultimo contro i giornalisti Music Fanpage

Blanco non si sente un supereoe. E non vuole nemmeno essere un esempio per nessuno. A La Repubblica, Riccardo Fabbriconi, meglio conosciuto come Blanco, racconta la sua trasformazione da ...Nota della redazione: Forbes Advisor potrebbe guadagnare una commissione sulle vendite realizzate dai partner grazie ai link contenuti in questa pagina. Le opinioni e le valutazioni dei nostri ...