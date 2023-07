Ultime Notizie – Wimbledon 2023 | Musetti al secondo turno del singolare maschile

(Di lunedì 3 luglio 2023) Lorenzoaldeldi. L’azzurro, testa di serie numero 14 all’All England Club, al primosupera il peruviano Juan Pablo Varillas per 6-3, 6-1, 7-5.ora attende il vincente della sfida tra lo statunitense John Isner e lo spagnolo Jaume Munar. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

'Il destino, o forse la fortuna o forse ancora l'amore che ci legava, mi ha consentito di vedere Vincenzino sabato pomeriggio, prima che se ne andasse. Io e Giancarlo accanto, come sempre, fino all'...Non solo paesaggi mozzafiato e mare da sogno , la Campania continua ad affermarsi una meta unica al mondo anche per le sue prelibatezze gastronomiche e a confermarlo è l'ultimo concorso nazionale che ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito La corsa all'oro dell'... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e ...

Da Frattesi a Morata: le ultime notizie La Gazzetta dello Sport

Sono in corso a Torino le riprese del film The Opera!, opera-musical diretta, scritta e sceneggiata da Davide Livermore e Paolo Gep Cucco ...Un Gran Premio diviso i due parti. Anzi, una doppia gara in un solo pomeriggio. La corrida austriaca, al Red Bull Ring di proprietà della squadra che sta uccidendo il Campionato, ha emesso ...