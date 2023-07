Ultime Notizie – Wimbledon 2023 | esordio vincente per Novak Djokovic

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 3 luglio 2023)per il sette volte campione, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Il serbo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera l’argentino Pedro Cachin, numero 68 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-6 (7-4) in due ore e 13 minuti di gioco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione