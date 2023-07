Ultime Notizie – Trapani | bimba di 4 anni cade da balcone a Mazara del Vallo | è grave

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 3 luglio 2023) Una bambina di 4, per motivi da accertare, è caduta dalal secondo piano della sua abitazione: è. E’ accaduto ieri sera adel, grosso centro del trapanese. La piccola è stata portata all’ospedale ‘Abele Ajello’ dideldove è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla milza, danneggiata dopo l’impatto con il suolo. Oggi potrebbe essere trasferita all’ospedale Civico di Palermo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione