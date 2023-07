Ultime Notizie – Roma | fiamme in una baracca in via Appia Nuova | morto un uomo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 3 luglio 2023) Undi 55 anni ècarbonizzato a seguito di un incendio scoppiato nella tarda serata di ieri in un complesso di baracche in via, nella periferia a sud di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. La salma è stata trasportata all'obitorio del policlinico Tor Vergata. Durante le fasi di spegnimento delle, altre 10 persone che abitavano nelle abitazioni limitrofe sono state fatte allontanare a scopo preventivo, e fatte rientrare una volta domato l'incendio. Al momento le cause del rogo non sono state ancora accertate.