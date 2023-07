Ultime Notizie Roma del 03-07-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 luglio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferri completo in Ucraina continua la controffensiva di Kiev mentre l’ex presidente russo medvedev ferma Apocalisse nucleare abbastanza probabile nell’ultima settimana sono stati Liberati in totale più di 37 km quadrati a Est e sud del paese la vice Ministro della Difesa ucraina a seguito di miglioramento della posizione operativa e dell’allineamento della linea del fronte l’aria liberata è stata aumentata di 9 chilometri quadrati ha detto che lo stesso periodo assurdo i territori liberati sono aumentati di 28,4 km quadrati in totale l’aria sgomberata nel sud è di 158,4 chilometri quadrati intanto la scrittrice Ucraina Victoria Melina fondatrice di un festival letterario che dedita alla ricerca sui crimini di guerra russi è morta dopo essere rimasta ferita crema ...