Ultime Notizie Roma del 03-07-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 luglio 2023)dailynews radiogiornale Mosca a tagliare il suo Export di petrolio per i media prigogine è fuori di testa per i soldi in Francia 157 arresti 300 incendi muore un pompiere meloni sul PNR sono ottimista siamo vicinissimi all’obiettivo Pisa due turisti annegano e 5 m di distanza ne parliamo tra poco rimanete con noi ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina in apertura Deneuve chi avverte il serio rischio che la Russia possa provocare un esplosione controllata nella centrale nucleare Ucraina e dissapori già in grado potenzialmente di rilasciare delle radiazioni le autorità di Kiev 100 dipendenti hanno lasciato la centro moscardi dura l’export di petrolio ad agosto la Polonia e rafforza la sicurezza al confine con la Bielorussia secondi media russi gruppo Wagner avrebbe ricevuto dallo Stato Russo oltre 17 ...