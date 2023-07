Ultime Notizie Roma del 03-07-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 luglio 2023)dailynews radiogiornale crono Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la situazione della Francia con scontri Per l’uccisione del 17 nella l da parte di un poliziotto è sotto osservazione da parte degli apparati di sicurezza italiani preoccupati di un possibile effetto contagio dal Si sottolinea L’importanza di una gestione attenta dei flussi migratori e del contrasto netto alla degrado per evitare che le periferie diventino fuori controllo la protesta nelle bandiere francesi che desta preoccupazione anche nel resto d’Europa è arrivato infatti alla vicina a Bruxelles e alla più lontana Losanna dove centinaia di adolescenti manifestano da giorni in riferimento alla roba del Corano in via Papa Francesco si è dichiarato impegnato sono disgustato da tali azioni qualsiasi libro considerato sacra dalla sua gente va rispettato per rispetto ...