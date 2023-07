Ultime Notizie Roma del 03-07-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 luglio 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ci sono ancora fermate le proteste scoppiate dopo l’uccisione da parte della pulizia del giovane Nail marzucca nanterre nella banlieue parigina il Ministero degli Interni ha riferito che nelleore sono state arrestate 719 persone mentre il totale dall’inizio delle proteste Sopra i 3000 è l’autorità parigine Dopo quanto accaduto sono pronte aspirare 7000 agenti di polizia in più nella capitale oggi mentre la prefettura anche l’uso di droni un anno fa la tragedia erano le 13:43 del 3 luglio 2022 quando il crollo di un seracco del ghiacciaio di punta Rocca sulla Marmolada tre volte di 9 persone 11 morirono mentre altre otto rimasero ferite sono impegnate disgustato da questi comportamenti qualsiasi libro considerato sacro dalla sua gente va per ...