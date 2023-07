Ultime Notizie – Pisa | due morti in due distinti incidenti in mare a Marina di Vecchiano

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 3 luglio 2023) Due diversimortali a circa 500 metri l’uno dall’altro, adi, nelno, a causa delle condizioni del. La prima vittima, un cinquantenne della provincia di Firenze, è uno dei cinque passeggeri che si trovavano a bordo di una barca che si è rovesciata per il vento forte e ilagitato. La seconda vittima invece è un 30enne polacco, annegato a causa delle forti correnti mentre si trovava insieme a un’altra persona, poi soccorsa dal 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un battello pneumatico e l’ausilio di una moto d’acqua. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione