Ultime Notizie – Milan | Tonali al Newcastle | l’annuncio ufficiale

(Di lunedì 3 luglio 2023) Sandroè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il club inglese annuncia l’acquisto del 23enne centrocampista proveniente dal. “Siamo felici di annunciare la firma di Sandrodal”, twitta il. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2028. I Magpies non rendono note le cifre dell’operazione.dovrebbe percepire un ingaggio di circa 8 milioni di euro a stagione, mentre ildovrebbe incassare tra 70 e 80 milioni di euro per il cartellino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione