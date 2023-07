Ultime Notizie – Incidente Laurentina | 20enne alla guida del Suv non stava usando cellulare

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nonilildella Tesla che sabato, su via, si è scontrato con un’auto provocando la morte di una donna, Simonetta Cardone, di 67 anni. Il ragazzo, a bordo con altri giovani, è indagato per omicidio stradale nell’ambito dell’inchiesta aperta dProcura di Roma, che ha disposto l’autopsia sulla vittima e affidato le indaginiPolizia locale di Roma capitale. Da una prima analisi suldel, che è stato sequestrato, non emergerebbe la presenza di altri video girati a bordo dell’auto o di altri videoin altre auto. Intanto gli inquirenti ...

L'indice Hang Seng dei titoli guida ha chiuso a 19.306 punti, in rialzo del 2,06% rimbalzando dai minimi delletre settimane. red - Ggz 03 - 07 - 23 12:15:10 (0297) 5 NNNN'Non possiamo immaginare l'Ucraina senza la Crimea. E mentre la Crimea resta sotto l'occupazione russa, significa solo una cosa: la guerra non è ancora finita', ha detto il leader ucraino intervistato ...Stando alle, si penserebbe, infatti, a sostituire le aliquote per scaglioni di reddito con un'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali in misura agevolata sugli straordinari ...

Guerra Ucraina Russia, Kiev: abbattuti 13 su 17 droni lanciati dai russi nella notte. LIVE Sky Tg24

Bogotá (Agenzia Fides) – “Ogni atto violento nei nostri territori esige da parte nostra un impegno maggiore. Non possiamo continuare a rimandare l’obiettivo di una Colombia riconciliata e in pace”, ha ...Cristian, che in questa stagione ha dimostrato le sue qualità tecniche, umane e di grande esperienza, dentro e fuori dal campo”, si legge in una nota. Il primo colpo in entrata è invece quello di Anto ...