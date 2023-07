Ultime Notizie – Fair Play Menarini | la tennista Francesca Schiavone tra i vincitori dell’edizione 2023

(Di lunedì 3 luglio 2023) Continuano le sorprese della XXVII edizione del Premio Internazionale. In attesa del Talk Show “I campioni si raccontano” di questa sera a Firenze, alla rosa dei premiati delsi aggiunge la leggenda del tennis, che si aggiudica il riconoscimento nella categoria “Sport e Vita”. La trionfatrice del Roland Garros del 2010, prima donna del tennis italiano a conquistare un Grande Slam e a raggiungere la quarta posizione nella classifica WTA, salirà sul palco del Teatro Romano di Fiesole per la premiazione di mercoledì 5 luglio. Vincitrice tra singolo e doppio di 15 titoli WTA e del Roland Garros Legends 2022, ora si dedica allaTeam Lab, progetto rivolto a giovani talenti. Il pubblico del Premio Internazionale ...

'Il destino, o forse la fortuna o forse ancora l'amore che ci legava, mi ha consentito di vedere Vincenzino sabato pomeriggio, prima che se ne andasse. Io e Giancarlo accanto, come sempre, fino all'...Non solo paesaggi mozzafiato e mare da sogno , la Campania continua ad affermarsi una meta unica al mondo anche per le sue prelibatezze gastronomiche e a confermarlo è l'ultimo concorso nazionale che ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito La corsa all'oro dell'... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e ...

Da Frattesi a Morata: le ultime notizie La Gazzetta dello Sport

Sesto re belga, sul trono per quasi 20 prima di abdicare nel 2013 per problemi di salute passando la corona al figlio Filippo, Alberto II negli ultimi anni ha subito anche un intervento al cuore e uno ...L’AQUILA- Mercoledì 5 luglio, alle ore 15:00 presso l’Aula Magnai del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila, si svolgerà un convegno sul tema dell’approccio multidisciplinare nella ...