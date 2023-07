Ultime Notizie – derby tra amici al primo turno

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 3 luglio 2023) Matteo Berrettini contro Lorenzo Sonego,azzurro traneldel singolare maschile di Wimbledon 2023. Berrettini, finalista 2 anni fa, cerca la scintilla per archiviare un periodo grigio, condizionato dal lungo stop per problemi fisici. “Lo spirito è buono, nonostante sia un anno maledetto. Wimbledon mi mette allegria per quanto ho vissuto. Nonostante non mi senta al 100%, volevo essere qui e sono felice. Arrivo a Wimbledon senza aspettative, ma la voglia c’è”, dice il romano a Sky Sport. “Lorenzo il mio miglior amico, sono orgoglioso del cammino che abbiamo fatto. Sarà un match difficile”, aggiunge. “Incontrarci alè una sfortuna, mi dispiace giocare contro di lui. Nella sua carriera è sempre riuscito a tornare al top in poco tempo, ha dimostrato che ...