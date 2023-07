Ultime Notizie – Accordo Bper e Ludoil per ricessione di 630 milioni di crediti fiscali legati ai bonus

(Di lunedì 3 luglio 2023)Banca e il Gruppohanno siglato unper ladeiaiEdilizi e al Superper un valore pari a 630di Euro. Con questa operazione, si legge in una nota,Banca conferma il proprio impegno a supporto dell’economia del paese nell’acquisto dei. Il Superedilizio del 110% è una misura governativa volta a incentivare la riqualificazione energetica e l’efficientamento degli edifici, e negli ultimi anni ha rivitalizzato il settore delle costruzioni e dato impulso allo sviluppo dell’economia italiana, in un’ottica di sostenibilità e spinta alla transizione ...

... dopo leriguardanti Tijjani Reijnders dell' Az Alkmaar , Yunus Musah del Valencia , Davide Frattesi del Sassuolo e Lazar Samardzic dell' Udinese , nelleore la Bild ha accostato Ryan ...... in tutti i campi del suo operato - sottolinea l'amministratore delegato di Moby Achille Onorato - Ledue navi in flotta, Fantasy, appena entrata in servizio sulla rotta Livorno - Olbia, e la ...Gossip di oggi 3 luglio 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 3 luglio 2023 troviamo le curve pericolose di Ivana Knoll, Sara Croce, Martina Colombari, Elodie e Laura Barth . Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 3 luglio 2023:...

Da Frattesi a Morata: le ultime notizie La Gazzetta dello Sport

Lampedusa , 3 lug. (askanews) - Dopo la serie di sbarchi degli ultimi giorni a Lampedusa, con l'hotspot dell'isola al collasso, la situazione sta tornando alla normalità, spiega Francesca Basile, ...Un uomo di 58 anni, Vincenzo Giannini, di 58 anni, è stato trovato carbonizzato nella frazione "San Giovanni" di Zambrone, nel Vibonese, in una zona interessata da un incendio di sterpaglie in un terr ...