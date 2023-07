Ultima Generazione colpisce ancora | blitz al Battistero di Firenze

Gli attivisti dioggi a Firenze per una nuova protesta davanti al Battistero. "Oggi versiamo sui nostri corpi questa vernice rossa, metafora del sangue del martirio, perché davanti alla crisi ...... Eva Longoria ha ricordato il periodo successivo alla fine delle riprese dell'ottava e... L'attrice e regista texana di nona, che dopo il trasferimento a Los Angeles avvenuto 25 anni ...È stato imbrattato il selciato di fronte a una delle porte del Battistero a Firenze . Il gesto è stato compiuto e rivendicato da cinque attivisti di. Nessun danno per ora alla Porta del Paradiso . Da quanto ricostruito gli attivisti si sono messi a sedere in terra e si sono lanciati addosso una sostanza che sarebbe salsa di ...

Blitz davanti al Battistero di Firenze: Ultima Generazione, nuova incursione LA NAZIONE

Five members of the Ultima Generazione (Last Generation - UG) civil-disobedience group poured red paint over themselves outside Florence cathedral on Monday to highlight the need to combat the climate ...Dopo le immagini e il testo c’è la voce. In realtà non siamo di fronte a una successione logica. Tutto quello che può essere digitalizzato e misurato diventa oggetto dell’intelligenza artificiale gene ...