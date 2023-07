(Di lunedì 3 luglio 2023) La stagione calcistica inZona Flegrea è giunta al suo atto finale. Mercoledì 5alle ore 20:00, allo stadio Simpatia di Pianura, a Napoli, in diretta su Planet Web TV, andrà in scena l’attesissima finale del Torneo Dilettanti delle Qualificazioni Zona Flegrea al Campionato Nazionale tra i detentori della coppa del Team Mediterraneo e il Naples FBC, alla sua prima finale. Prima del match si terrà la cerimonia di chiusura della stagione con le coreografie della ASD Happy Dancing e della Dancing Soul e la premiazione per i tesserati dell’associazione. Un evento che celebra lo sport e favorisce l’aggregazione, come sottolineato da Massimiliano De Cicco, coordinatore SDAe membro del governo Nazionale del settore: “Siamo giunti a questa traguardo volendo superare il ...

...Santa Venere Gianfranco Manfrida - capace di attrarre velisti esperti e provenienti dae ... "Un valore aggiunto per laCalabria - Dice Giuseppe Cosimo Marra " presidente regionale" . ...Battute le squadre più blasonate come Lombardia (seconda) Lazio (terzo) Toscana (quarta) Emilia Romagna, Marche, Puglia,e Veneto. Il circuitotennis partito in regione in maniera ...... presidente nazionale- Bicincittà è l'invito ad una mobilità sostenibile e dolce. Ribadiamo ... Inil cuore di Bicincittà batterà ad Avellino e Benevento: la carovana su due ruote partirà ...

Uisp Campania, il 5 luglio finalissima dei Campionati di Calcio Il Denaro

La stagione calcistica in Uisp Zona Flegrea è giunta al suo atto finale. Mercoledì 5 luglio alle ore 20:00, allo stadio Simpatia di Pianura, a Napoli, in diretta su Planet Web TV, andrà in scena l’att ...Domani, 2 Luglio 2023 a Caposele nell’incontaminato ed incantevole scenario naturalistico del percorso dell’anello delle 7 Fontane si disputerà la terza edizione del Trail delle 7 Fontane, quest’anno ...