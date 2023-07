UFFICIALE – Zanotti ceduto al San Gallo dopo il rinnovo! I dettagli

(Di lunedì 3 luglio 2023)di recente ha rinnovato il suo contratto con l’Inter, il club comunica la sua cessione al San. Ecco il comunicato della cessione del giovane con tutti i– “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mattiaal San: il difensore classe 2003 si trasferisce al club svizzero a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024”. Fonte: Inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Nuova avventura in Svizzera per Mattia Zanotti, difensore classe 2003 girato in prestito dall'Inter al San Gallo fino a giugno 2024.