UFFICIALE – Nuova maglia Napoli | l’annuncio sull’evento di presentazione

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilè campione d’Italia ed è pronto a tuffarsi nellastagione, con novità die di sponsor. Come già accennato nelle scorsa settimane cambierà il main sponsor del club. Dopo lo storico sponsor Lete è la volta di MSC Crociere. L’evento didellaLunedì 10 luglio alle ore 15.00 sulla Nave MSC World Europa si terrà la conferenza stampa per ladellaazzurra per la stagione 2023-2024. Il 10 luglio verrà presentata la(ANSA)All’evento sarà presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Per ilcon il tricolore sul petto si apre unaera.

Il Calcio Napoli presenterà la nuova maglia il prossimo lunedì 10 luglio 2023 alle ore 14,00 presso la nave MSC World Europa. Inizia dunque la nuova era della compagnia di navigazione, che sulla divisa azzurra prenderà ...

