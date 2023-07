Alle 20 la Peugeot precede la Porsche 963#6 di 25 secondi e le due Toyota Gr010 Hybrid, ... una in meno delle altre hypercar che insegue) e la sorprendente 963 'privata' del team(6 ..."In occasione dei grandi anniversari che ricorrono, schiereremo tre macchine con la squadra. In più, Hertzaffronterà la gara con un altro prototipo di Weissach. Speriamo di essere in ...La migliore delle LMP2 è stata quella del teamnumero 28, vincitrice lo scorso anno, guidata ...libere (ci saranno in tutto quattro sessioni in due giorni) seguita dalla prima sessione...

UFFICIALE: Jota raggiunge Benzema e Kanté all'Al-Ittihad Calciomercato.com