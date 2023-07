Lo ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore di Fi Antonio, parlando con i cronisti a Montecitorio. . 3 luglio 2023FI sarà undi riferimento per i delusi anche dal centro del centrosinistra, siamo noi ... "Davvero l'amicopreferisce Macron a Le Pen" "Davvero l'amico Antoniopreferisce continuare ...Per'ci sono tanti ex democristiani, tanti ex socialisti che non vogliono seguire il percorso di un'alleanza Pd - 5S e guardano al centro. Forza Italia vuole esseredi riferimento anche ...

Ue: Tajani, punto ad una maggioranza Ppe-Conservatori-Liberali ... Agenzia ANSA

Per il Partito popolare europeo è impossibile qualsiasi accordo con Alternativa per la Germania e Rassemblement National. Lo ha detto ..."L'idea che io ho per il futuro è dar vita ad una maggioranza con Popolari, Conservatori e Liberali, che è la maggioranza che mi ha permesso di sconfiggere la sinistra nel 2017 e mi ha permesso di ess ...