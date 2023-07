Ue | Tajani boccia l’apertura a Le Pen | «Nel centrodestra europeo c’è posto solo per Salvini»

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’alleanza europea tra Popolari, Conservatori, Liberali e segmenti della destra radicale auspicata da Matteonon sembra destinata a vedere la luce. E non certo per la Lega. Parola di Antonio. Il ministro degli Esteri nonché plenipotenziario di Forza Italia nelle vicende Ue è uno che conosce perfettamente le dinamiche che ispirano le politiche tanto a Bruxelles quanto a Strasburgo. È stato, infatti, prima membro della Commissione e poi presidente dell’Europarlamento. «Per noi – avverte dagli studi di Agorà Estate, programma di Rai Tre – è impossibile fare qualsiasi accordo con Afd e con il partito della signora Le Pen». Oggi videollegamento trae Le Penricorda che a sancire la sua elezione al vertice del Parlamentofu esattamente l’intesa tra Conservatori, ...

