Ue | Salvini sente Le Pen | ' mai Lega con sinistra | non accetto veti su nostri alleati'

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Colloquio tra il leader dellaMatteoe i vertici del Rassemblement National, Marine Le Pen e il Presidente Jordan Bardella.si è subito interessato della situazione francese, che ha convinto i leader a rimandare l'incontro in presenza ad altra occasione.ha espresso solidarietà in particolare per vigili del fuoco, sindaci e poliziotti. Il videocolmento è stata l'occasione per fare il punto della situazione in vista delle Europee, informa una nota dellaha ribadito la determinazione a costruire una casa comune del centrodestra alternativa ai socialisti, senza. Obiettivo: "realizzare il primo storico governo di centrodestra, in contrapposizione alla...

Queste le grandi aspettative di, chela vittoria alle europee in tasca a undici mesi dal voto. La stessa certezza che aveva alle elezioni del 25 settembre del 2022. E infatti allora ...D'altronde anche Giuseppe Conte siprimus inter pares: "Abbiamo lavorato a fari spenti per ...a Fratoianni Conte e Schlein come non firmerà proposte su giustizia o fisco con Meloni e", fa ...... Matteo. Alla conta dei voti la Lega è stata votata da 269 agnonesi, pari all'11,42 per ...- che hanno premiato anche l'impegno che ho profuso per consentire la riapertura del Ponte- ...

Salvini vede Le Pen. Tajani mette in chiaro: "Per noi impossibile un ... L'HuffPost

"Per noi è impossibile fare qualsiasi accordo con AFD e con il partito della signora Le Pen. Io personalmente ho dato vita quando sono stato eletto Presidente del Parlamento europeo a un accordo tra C ...Nel giorno in cui Matteo Salvini incontra da remoto Marine Le Pen - salta il faccia a faccia per i tumulti francesi -, Antonio Tajani mette in chiaro una questione: 'Sono anche vicepresidente del Ppe: ...