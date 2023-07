Ue | Marcucci | ‘Merkel alleata con Le Pen? Sogni di destra impazzita’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Angela Merkelcon Marine Le? O comunque anche solo con Giorgia Meloni? Sono idi unaimpazzita in Europa. Tajani e Salvinisano solo a come autoconservarsi a Bruxelles”. Lo scrive sui social Andrea, ex parlamentare Pd. L'articolo CalcioWeb.