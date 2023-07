Ue | Faraone Az-Iv | ‘Meloni parla di sovranità? Vive in una realtà parallela’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Meloni al Consiglio europeo di qualche giorno fa è stata mandata a mediare, senza successo, con Ungheria e Polonia sulla gestione dei migranti. Si è trovata davanti due amici sovranisti, nemici del suo Paese. Poi arriva in Italia e alla platea di Assolombarda farnetica di ‘un approccio congiunto per una Unione europea che oggi inizia are nientemeno che di, cosa impensabile qualche mese fa'”. Così, su Twitter, Davide, deputato di Azione-Italia Viva.“in una sorta diparallela, subisce ogni giorno una trasformazione, dagli anni d’opposizione a quelli di governo e pensa invece che tutto intorno a lei stia cambiando e più evade dalla, più diventa prigioniera della sua immaginazione”, ha concluso il deputato di Italia ...