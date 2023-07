Ue | Bonelli | ‘Meloni inizia campagna elettorale contro clima e futuro’

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “La presidente Meloni, in linea con la destra sovranista, vuole smantellare le politiche in difesa delper difendere gli interessi di inquinatori e petrolieri. Che ogni anno lo smog ci costa più di 47 mld euro e 52 mila decessi non importa. Oggi Meloni ha cominciato la suaper le europeeile il futuro delle generazioni che verranno”. Così, in una nota, il deputato è co-portavoce di Europa Verde, Angelo.“La crisitica è già insostenibile sul piano sociale ed economico: su questo, la Presidente Meloni tace e punta il dito sulla transizione ecologica che è la soluzione ai danni economici che ogni anno paghiamo per eventi meteorologici estremi e smog. Meloni non parla di quanto la bolletta ...

