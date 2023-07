Ucraina | Zelensky | Non sarà vittoria senza riconquista Crimea

(Di lunedì 3 luglio 2023) Kiev, 3 lug. - "Non possiamo immaginare l'la. E dal momento che laè sotto occupazione russa, significa solo una cosa: la guerra non è ancora finita". Lo ha affermato il ...

Ucraina, Zelensky: “Il nemico non detterà le condizioni nel Mar Nero Il Fatto Quotidiano

La guerra in Ucraina giunge al giorno 495. Zelensky avverte: "Esiste un serio rischio che la Russia possa provocare un'esplosione controllata nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, in grado ...Kiev, 3 lug. (Adnkronos/Europa Press) - 'Non possiamo immaginare l'Ucraina senza la Crimea. E dal momento che la Crimea è sotto occupazione ...