Ucraina | morta Victoria Amelina rimasta ferita nel raid su Kramatorsk

(Di lunedì 3 luglio 2023) su Tg. La7.it - Era in una pizzeria insieme allo scrittore colombiano, Hector Abald, all'ex Alto commissario per la pace della presidenza colombiano e a un'altra giornalista, ...

Non ce l'ha fatta Victoria Amelina , la romanziera e scrittrice, 37 anni, èsabato scorso nell'ospedale Mechnikov di Dnipro. Aveva riportato fratture multiple al cranio . "I medici ...Non ce l'ha fatta Victoria Amelina , la romanziera e scrittrice, 37 anni, èsabato scorso nell'ospedale Mechnikov di Dnipro. Aveva riportato fratture multiple al cranio . "I medici ...Ma la scrittriceVictoria Amelina èil 1° luglio, vittima del bombardamento russo avvenuto a Kramatorsk lo scorso 27 giugno . Stava cenando in un famoso ristorante della città del ...

Ucraina, morta a 37 anni scrittrice Victoria Amelina: ferita in raid su Kramatorsk Adnkronos

Almeno tre palestinesi sono rimasti uccisi nell’attacco sferrato da Israele a Jenin (Cisgiordania) e altri 13 sono stati feriti. Yellen in missione in Cina ...Non ce l'ha fatta Victoria Amelina, la scrittrice e poetessa rimasta ferita mentre si trovava in una pizzeria a Kramatorsk.