Ucraina | Kiev | “Russia schiera 180mila soldati a est”

La guerra in, cosa c'è da sapere Attacchi su tutti i fronti, cosìlogora i russi Intervista a Zygar, conoscitore del cerchio magico di Putin Storia di Slavyk e Serhiy, nuovi Achille e ...Da notare che ora la compagnia Wagner non è in prima linea in. In precedenza, il capo della ... "Ecco quandovincerà": cosa sa l'esperto, rivelazione dal cuore degli Usa...finanziato il Next Generation Eu e per garantire 'prevedibilità' sul fronte degli aiuti finanziari al governo di. L'Ue, ha precisato Sanchez, 'non farà alcun passo indietro e appoggerà l'...

Ucraina, prosegue la controffensiva di Kiev Euronews Italiano

Dopo aver volutamente ignorato la guerra dell'Ucraina contro il Donbass, scatenata nel 2014 e mai finita, dopo non aver MAI condannato questa criminale aggressione contro i propri concittadini, i crim ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...