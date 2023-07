Ucraina | Kiev | in una settimana uccisi 5 000 soldati russi

Lo ha scritto su Telegram il primo viceministro della Difesa dell', il tenente generale Oleksandr Pavliuk. "Dal 26 giugno al 2 luglio - dichiara - le forze di difesa dell'hanno ..." È una sporca missione ma qualcuno la deve pur fare. Sporca e ardita, forse la più ardita al momento per le forze armate ucraine: attraversare il grande fiume. Aprire un varco in terra occupata ...Anche ieri mattina le colonne corazzate ucraine sono andate all'assalto nella zona di Robotyne, lungo la direttrice che punta verso Melitopol. I russi hanno resistito con vigore e nel pomeriggio le ...

Guerra Ucraina, Kiev: «Rischio esplosione, 100 dipendenti lasciano centrale di Zaporizhzhia» ilmessaggero.it

L’Ucraina ha dichiarato che le forze russe erano avanzate in ... Non lasceremo che questa opportunità vada sprecata”. 5:00: Kiev: i campi minati e la supremazia aerea della Russia sono i maggiori ...Per la Russia di Vladimir Putin l'ex rabbino capo di Mosca Pinchas Goldschmidt è "un agente straniero" Per la Russia di Vladimir Putin l'ex rabbino capo di Mosca Pinchas Goldschmidt è «un agente stran ...