Ucraina | Kiev fa il punto sulla controffensiva

Nell'ultima settimana, le forze ucraine hanno liberato in totale piu' di 37 chilometri quadrati a est e sud del Paese. Lo sostiene la viceministra della Difesa Hanna Malyar.

Ex ufficiale di Luhansk: respinti 56 attacchi di Ucraina la scorsa settimana La scorsa settimana i militari russi hanno respinto 56 attacchi delle forze armate dell'Ucraina in direzione di Luhansk.

Ucraina, Kiev: "Attacco russo con 17 droni, 13 abbattuti" Adnkronos

Continuano gli attacchi russi in territorio ucraino, l’ultimo è stato sferrato utilizzando 17 droni. Kiev annuncia di aver riconquistato 37 chilometri quadrati in una settimana. Pechino: “Rafforzare r ...Zelensky avverte: "Esiste un serio rischio che la Russia possa provocare un'esplosione controllata nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, in grado potenzialmente di rilasciare delle ...