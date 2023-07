Lo ha dichiarato Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente dell', in un post su ...IlShahed colpisce un edificio civile a Sumy, in: il raid della Russia devasta il palazzo e provoca la morte di una persona.Ritiene improbabile un'auto - lesione tattica dei russi con la detonazione; l', come altro ... Proprio con unsubacqueo autonomo come il Lionfish, testato durante l'esercitazione NATO ...

Ucraina, drone Russia fa esplodere palazzo - Video TheSoundcheck

Ancora bombe russe, ancora morti civili in Ucraina. Nell'attacco ai danni di un palazzo residenziale a Sumy, condotto da alcuni droni della Russia e avvenuto verso le 13 ora locali, è morta una ...(Adnkronos) - Il drone Shahed colpisce un edificio civile a Sumy, in Ucraina: il raid della Russia devasta il palazzo e provoca la morte di una persona.